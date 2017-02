Münchner Sicherheitskonferenz Peking schickt Außenminister Wang Yi zum Treffen

Der chinesische Außenminister Wang Yi. (dpa/picture-alliance/Alexander Shcherbak)

Chinas Außenminister Wang Yi hat seine Teilnahme an der Münchner Sicherheitskonferenz am nächsten Wochenende angekündigt.

Das teilte der Leiter des Treffens, Ischinger, am Vormittag in Berlin mit. Er führte die Entscheidung auf die starke US-Präsenz bei dem Gesprächsforum zurück. In München wird der amerikanische Vize-Präsident Pence erstmals die Außenpolitik der Vereinigten Staaten erläutern. Außerdem werden der Sicherheitsberater des Weißen Hauses, Flynn, sowie Verteidigungsminister Mattis und Heimatschutzminister Kelly in der bayerischen Landeshauptstadt erwartet.