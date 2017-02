Münchner Sicherheitskonferenz Pence sichert Unterstützung für Nato zu

Mit Spannung wird erwartet, ob es in München Klarheit über den künftigen Kurs der neuen Regierung in Washington gibt. (dpa / picture-alliance / Tobias Hase)

US-Vizepräsident Pence hat den europäischen Verbündeten die weitere Unterstützung auch unter der neuen Regierung zugesagt.

Im Namen von Präsident Trump könne er versichern, dass Amerika zu seinen Verpflichtungen gegenüber der Nato stehe, sagte Pence auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Die Alliierten müssten aber einen fairen Anteil an den Sicherheitskosten tragen. Pence erinnerte in diesem Zusammenhang an die Nato-interne Vereinbarung, wonach die Mitgliedsländer spätestens im Jahr 2024 zwei Prozent ihres Brutto-Inlandsprodukts für die Verteidigung ausgeben sollen. Bundeskanzlerin Merkel erklärte, Deutschland könne diesen Forderungen nur bedingt nachkommen. Eine Erhöhung des Verteidigungsetats um mehr als acht Prozent pro Jahr sei nicht machbar. Merkel hob zugleich die Bedeutung von Nato, Europäischer Union und den Vereinten Nationen hervor. Sie appellierte an die USA und Russland, die internationalen Organisationen zu stärken und gemeinsam gegen den islamistischen Terror zu kämpfen.