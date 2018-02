Der iranische Außenminister Sarif hat den Auftritt des israelischen Ministerpräsidenten Netanjahu auf der Münchner Sicherheitskonferenz als "Zirkus" bezeichnet. Er verdiene keine Antwort, sagte Sarif. Zugleich machte er Israel und die USA für die Konflikte im Nahen Osten verantwortlich.

Netanjahu hatte zuvor den Iran vor einer Eskalation in der Region gewarnt und erklärt, Israel werde nicht zulassen, dass Teheran eine permanente militärische Präsenz in Syrien aufbaue. Er präsentierte während seiner Rede das Trümmerteil einer abgeschossenen Drohne, die aus dem Iran stammen soll. Diese soll nach israelischen Angaben von Syrien aus in den Luftraum Israels eingedrungen sein. Israels Luftwaffe hatte daraufhin vor einer Woche mehrere Angriffe auf syrische und iranische Stellungen in Syrien geflogen.

Diese Nachricht wurde am 18.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.