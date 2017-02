Bei einem Zusammentreffen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) im Rahmen der Münchner Sicherheitskonferenz betonte US-Vizepräsident Mike Pence "Die Vereinigten Staaten von Amerika stehen fest zur Nato. Wir werden unerschütterlich unsere Verpflichtungen der transatlantischen Allianz gegenüber erfüllen." Dies sage er im Namen des US-Präsidenten.

Parallel zur seiner Rede veröffentlichte er auf seinem Twitteraccount ein Statement: Genau wie die USA bis zum Ende des 20. Jahrhundert zu Europa gestanden hätten, sei Europa seit Beginn des 21. Jahrhunderts an der Seite der USA. Die USA seien dafür für immer dankbar.

Just as US stood w/ Europe through end of the 20th Century, Europe stood w/ US at the outset of the 21st & America will forever be grateful. — Vice President Pence (@VP) February 18, 2017

Pences Bekenntnis zur Nato sahen viele Beobachter als widersprüchlich zu früheren Aussagen des US-Präsidenten, der die Bedeutung des Verteidigungsbündnisses offen in Frage gestellt hatte.

Zugleich appellierte Pence an die europäischen Bündnispartner, ihre Verteidigungsausgaben massiv zu erhöhen. Die Zeit sei gekommen, mehr zu tun. Für diese Forderung habe es unter den europäischen Teilnehmern im Saal nur vereinzelt Applaus gegeben, schreibt unter anderem der US-Journalist Josh Rogin.

Pence: Trump "expects our allies to keep their word... The time has come to do more." Scattered light applause. #MSC2017 — Josh Rogin (@joshrogin) February 18, 2017

Merkel: Mehr als acht Prozent sind nicht möglich

Auch US-Verteidungsminister James Mattis hatte sich bei einem Nato-Treffen in dieser Woche bereits zu dem Bündnis bekannt, den Mitgliedsstaaten zugleich aber ein Ultimatum gestellt. Sollten diese ihre Verteidigungsausgaben nicht bis Ende des Jahres erhöhen, würden die USA ihren Einsatz in dem Militärbündnis zurückfahren.

Bundeskanzlerin Merkel sagte, Deutschland könne seine Verteidigungsausgaben nicht so massiv steigern, wie die US-Regierung dies fordere. Mehr als eine Steigerung um acht Prozent sei nicht möglich. Merkel bekannte sich aber grundsätzlich zum Ziel der Nato, spätestens im Jahr 2024 mindestens zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für die Verteidigung auszugeben. "Deutschland kennt hier seine Verantwortung", sagte die Kanzlerin.

Merkel warnte hinsichtlich existierender Tendenzen zur Abschottung, kein Staat könne die Herausforderungen der Welt alleine bewältigen. "Ich bin der festen Überzeugung, es lohnt sich, für die gemeinsamen multilateralen Strukturen zu kämpfen", so die Kanzlerin. Doch die internationalen Strukturen etwa der Europäischen Union seien nicht effizient genug. Man müsse sie stärker und krisenfester machen.

Man werde Russland weiter zur Verantwortung ziehen, so Pence

Zum Thema Russland betonte Pence, dass die USA Russland weiterhin zur Verantwortung ziehen würden, auch wenn man nach neuen Gemeinsamkeiten suche, von denen Präsident Trump überzeugt sei, dass sie gefunden werden könnten. Bundeskanzlerin Merkel sagte, es gebe zwar noch kein stabiles und dauerhaft gutes Verhältnis zu Russland. Sie werde aber nicht nachlassen, dafür zu werben, "dass wir zu Russland ein gutes Verhältnis hinbekommen."

Es ist das erste Aufeinandertreffen von Merkel und Pence. Nach ihrem Auftritt vor der Sicherheitskonferenz treffen beide sich zum persönlichen Gespräch.

Von der Leyen mit scharfen Tönen zum Konferenzauftakt

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) hatte die USA gestern zum Auftakt der Konferenz vor Alleingängen in der Außenpolitik gewarnt. Wenn man zu einem verlässlichen Miteinander mit Russland kommen wolle, dürfe man nicht über die Köpfe der Partner hinweg etwa mit Moskau eigene Absprachen treffen.

Nach dem Treffen der Nato-Verteidigungsminister in Brüssel und der G20-Außenminister in Bonn ist die Sicherheitskonferenz das dritte Forum in dieser Woche, bei dem die neuen Vertreter der Trump-Regierung auf internationalen Parkett auftreten. Unter den Teilnehmern sind rund 30 Staats- und Regierungschefs sowie etwa 80 Außen- und Verteidigungsminister. Themen sind die Spannungen mit Russland, der Syrien-Krieg und der Ukraine-Konflikt.

(vic/nin)