Die Veranstalter des 101. Deutschen Katholikentages wollen heute Bilanz ziehen.

Vor dem Abschlussgottesdienst am Sonntag äußern sich der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Sternberg, sowie der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Marx, und Münsters Bischof Genn. Am Nachmittag soll es den umstrittenen Auftritt des AfD-Politikers Münz geben. Er nimmt an einem Podium zum Thema "Nun sag', wie hast du's mit der Religion?" teil. Gegen den Auftritt wurde eine Protestkundgebung angekündigt.

