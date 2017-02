Münster Tausende Menschen protestieren gegen AfD

Tausende Menschen protestieren gegen die AfD. (dpa/picture alliance)

In Münster haben sich rund 8.000 Menschen an einer Demonstration gegen den Neujahrsempfang der AfD beteiligt.

Das teilte die Polizei mit. Geschäftsleute löschten als Zeichen des Protests die Lichter in ihren Schaufenstern und hissten Europafahnen. Auch die Stadt schaltete am Historischen Rathaus die Beleuchtung aus. Zu der Kundgebung hatten unter anderem Kirchen und Gewerkschaften aufgerufen. An dem Empfang des AfD-Kreisverbands nahm auch Parteichefin Petry teil.