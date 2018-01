Die Deutsche Rentenversicherung warnt davor, die Mütterrente zulasten der Beitragszahler auszuweiten.

In einem in der Nacht verbreiteten Beschluss der Bundesvertreterversammlung heißt es, alle Mehrausgaben für die Mütterrente müssten sach- und systemgerecht aus Steuermitteln finanziert werden. Das gelte auch für andere gesamtgesellschaftliche Ausgaben, für die keine Beiträge gezahlt worden seien.



Die CSU will die Mütterrente ausweiten, damit Mütter mit vor 1992 geborenen Kindern einen dritten sogenannten Rentenpunkt bekommen und damit Müttern jüngerer Kinder gleichgestellt werden.

