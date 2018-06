Für die geplanten Nachbesserungen bei der Mütter-Rente will Bundesfinanzminister Scholz offenbar keine Steuermittel zur Verfügung stellen.

Wie der "Spiegel" berichtet, sollen die zusätzlichen Gelder in Höhe von 3,7 Milliarden Euro komplett aus der Rentenkasse kommen. Scholz wolle dafür im Bundeshaushalt Spielräume für Investionen gewinnen. - Die Ausweitung der Mütterrente war auf Druck der CSU in den Koalitionsvertrag aufgenommen worden. Vorgesehen ist, dass für Mütter, die vor 1992 drei oder mehr Kinder erzogen haben, ein drittes Erziehungsjahr in der Rente angerechnet wird.

