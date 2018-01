Mit einem Festakt ist gestern Abend im niedersächsischen Munster die Vernichtung der letzten Chemiewaffen aus Libyen gefeiert worden.

Der Generaldirektor der Organisation für das Verbot von Chemiewaffen, Üzümcü, sprach von einem historischen Moment für Abrüstung und Sicherheit. Er würdigte zudem die enge internationale Kooperation bei der Zerstörung der Stoffe aus dem Chemiewaffenprogramm des 2011 gestürzten Machthabers Gaddafi.



In der bundeseigenen Gesellschaft zur Entsorgung von chemischen Kampfstoffen und Rüstungsaltlasten in Munster wurden zuletzt 500 Tonnen giftige Chemikalien vernichtet. Die Restbestände waren 2016 per Schiff aus Libyen nach Deutschland gebracht worden. Die internationale Gemeinschaft hatte Libyen bei der Zerstörung der Waffen unterstützt, auch aus Sorge, sie könnten in die Hände islamistischer Gruppen fallen.

