musica reanimata Gegensätzliche Lebenswege: Hans Holewa und Paul Abraham

Als Künstler vor den Nationalsozialisten fliehen zu müssen, bedeutete meist, in einem fremden Land neu zu beginnen. Ohne Erfolgsgarantie. Paul Abraham, der Berliner Erfolgskomponist, scheiterte in den Vereinigten Staaten. Hans Holewa wurde in Schweden zu einem Mann der Neuen Musik.

Am Mikrofon: Georg Beck

