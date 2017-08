Musik im Gespräch Emanzipiert und extrem

Mit der klassischen Sonate bricht Beethoven in seinem op. 102,1. Als "Freye Sonate" bezeichnet er das Werk für Cello und Klavier. Wie "frei" er hier arbeitet und was so außerordentlich daran ist, das erläutert der Cellist Leonard Elschenbroich mit zahlreichen Klangbeispielen.

Im Gespräch mit Christoph Schmitz