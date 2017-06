Musik in Computerspielen Bildschirm-Sinfonien

Orchesterproduktionen statt 8-Bit-Klänge - Game-Musik ist heute nicht mehr von aufwändigen Hollywood-Soundtracks zu unterscheiden. Anders als im Film muss sich Musik in Computerspielen allerdings in Echtzeit an den Spielverlauf anpassen. Das stellt Musiker vor neue Herausforderungen.

Von Raphael Smarzoch