Über die Musik könne man "eine gewisse Pointierung, eine Zuspitzung" bekommen, so der Musikwissenschaftler Michael Custodis von der Universität Münster. Dass in einem Meinungsformat wie bei der Talkshow "Anne Will" solche Musik verwendet wird, hält Custodis für vertretbar.

In Nachrichtenformaten hingegen findet der Medienwissenschaftler dies problematisch: Nachricht und Meinung seien nicht mehr klar voneinander getrennt. Der Redaktionsleiter von "heute plus", Gregor Burkhardt, will Musik dezent einsetzen – sie könne ein Vehikel sein, um die Aufmerksamkeit der Leute zu gewinnen.

Dass Musik den Inhalt nicht emotionalisieren sollte und mit Sorgfalt auszusuchen sei, darüber sind sich Medienwissenschaftler Custodis und Redaktionsleiter Burkhard einig.

