Musik Jazz-Gitarrist Larry Coryell ist tot

Jazz Gitarrist Larry Coryell (dpa/ picture alliance / Javier Etxrzarreta )

Der us-amerikanische Jazz-Gitarrist Larry Coryell ist tot.

Wie sein Manager mitteilte, starb er im Alter von 73 Jahren in New York. Coryell, der als "Godfather of Fusion" bekannt war, spielte mit zahlreichen Jazz-Größen zusammen, darunter Miles Davis, Gary Burton, Alphonse Mouzon und Chet Baker. Sein bekanntestes Album, "Spaces", erschien 1969.