Im Alter von 89 Jahren ist der amerikanische Pianist, Sänger und Songwriter Fats Domino gestorben.

Zusammen mit Little Richard und Chuck Berry gehörte er zu den einflussreichtsen Musikern in der Frühphase des Rock'n'Roll. Seine erfolgreichste Zeit hatte er in den 1950er-Jahren mit Hits wie "Ain’t that a shame", "Blueberry Hill" und "I'm Walkin'". Domino wurde 1986 in die Rock and Roll Hall of Fame und 2003 in die Blues Hall of Fame aufgenommen.