Er gründete das "Mainzer Modell" und die "Ambulanz ohne Grenzen", zwei medizinische Einrichtungen, in denen sich Wohnungslose und Menschen ohne Krankenversicherung kostenfrei behandeln lassen können. Darüberhinaus arbeitete Trabert für "Humedica" und "Ärzte für die Dritte Welt" in zahlreichen Ländern Asiens und Afrikas. 2015 leistete er an Bord der Sea-Watch Flüchtlingshilfe auf dem Mittelmeer.