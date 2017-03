Musik und Fragen zur Person Der Botaniker Johannes Vogel

Johannes Vogel ist seit 2012 Generaldirektor des Naturkundemuseums in Berlin. Zuvor hat er die botanische Abteilung am Natural History Museum in London geleitet. Er weiß also wovon er spricht, wenn er sagt: Wir haben von der Natur noch so gut wie gar nichts verstanden.

Im Gespräch mit Tanja Runow