Seit Jahrzehnten arbeitet er auf den unterschiedlichsten künstlerischen Feldern: als Sounddesigner für Hörfunk und Fernsehen, als Klangregisseur oder als Komponist von Soundscapes. Akustische Kreativität, so Werner, sei die Vervielfältigung von Tonmaterial aus Zeiten und Räumen, in denen Klangkulturen entstehen und vergehen. Als Toningenieur, Musikwissenschaftler und Medienpädagoge ist ihm daran gelegen, das interdisziplinäre Gespräch über Sound, Technik und akustische Umwelt zu vertiefen. Dr. Hans-Ulrich Werner ist Professor für Audioproduktion, Sound Design und Medien an der Hochschule Offenburg.