Er zählt zu den führenden Komponisten für Computermusik. Neben der künstlerischen Arbeit mit dem Computer beschäftigen ihn aber auch Projekte, bei denen Video und Tanz im Mittelpunkt stehen. Brümmer studierte zunächst Musik, Kunst und Pädagogik an der Universität Bochum, ehe er 1983 ein Kompositionsstudium bei Nicolaus A. Huber und Dirk Reith an der Folkwang-Hochschule in Essen absolvierte.