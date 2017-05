Musik und Fragen zur Person Der Kunstwissenschaftler Jörg Scheller

Wie viel Jean-Jacques Rousseau im Heavy Metal steckt und wie viel Michelangelo in Arnold Schwarzenegger - das, unter anderem, hat der 1979 in Stuttgart geborene Kunstwissenschaftler Jörg Scheller untersucht. In den "Zwischentönen" stellt er auch ein neues Forschungsgebiet vor, dem er sich zuletzt mit großer Leidenschaft gewidmet hat.

Im Gespräch mit Tanja Runow