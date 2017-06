Musik und Fragen zur Person Der Literaturwissenschaftler Dieter Borchmeyer

"Mit Goethe und Co. durch Deutschland" - immer hat er sich mit den ganz Großen der deutschen Geistesgeschichte befasst: der Literaturwissenschaftler Dieter Borchmeyer. In seinem jüngsten 1.000-seitigen Buch "Was ist deutsch" geht der Literaturwissenschaftler mit Goethe, Schiller, Richard Wagner und Thomas Mann auf Spurensuche nationaler Identität.

Im Gespräch mit Joachim Scholl