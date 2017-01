Musik und Fragen zur Person Der Schriftsteller Frank Witzel

Frank Witzel ist nicht nur Schriftsteller, sondern auch Musiker und Illustrator. Geboren 1955 in Wiesbaden ließ er sich zunächst am dortigen Konservatorium ausbilden. Es folgten ab 1975 erste literarische Veröffentlichungen, zuerst Poeme in alternativen Literaturzeitschriften, dann drei Jahre später der erste Gedichtband "Stille Tage von Cliché".

Im Gespräch mit Michael Langer