Jocelyn B. Smith, Jahrgang 1960, arbeitete mit Musikern wie Lenny White, Till Brönner und mit Tangerine Dream. Den Wiener Falco begleitete sie als Backingsängerin auf der Welttournee 1986/87. Sie wirkte als Sopranistin in Mikis Theodorakis‘ Oper "Die Metamorphosen des Dionysos" mit und war seit 1999 die Solistin in Heiner Goebbels Projekt "Surrogate City". Die Sängerin, die sich zu ihrer Spiritualität bekennt, hat 12 Alben veröffentlicht, "Blue Nights and Nylons" gewann 2003 den Jazz Award. Jocelyn B. Smith‘ Jugendwunsch war es, Menschen zu helfen. Das tut sie nun mit ihrer Musik und mit ehrenamtlichem Engagement für gesellschaftlich Ausgegrenzte und Kriegsopferkinder.