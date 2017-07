Geboren 1970 in Wien und aufgewachsen in einer katholisch-jüdischen Familie, studierte Eva Menasse Germanistik und Geschichte, um zunächst Journalistin zu werden. "Ein brotloser Künstler in der Familie reicht", hieß es zu Hause, mit Blick auf den älteren Bruder Robert Menasse, der den steinigen Weg des freien Schriftstellers schon eingeschlagen hatte. Erst mit 35 Jahren veröffentlichte Eva Menasse ihren ersten Roman "Vienna", der auf Anhieb auch ein internationaler Erfolg wurde. Heute gehört die Autorin zu den interessantesten kritischen Stimmen der deutschsprachigen Literatur. Jüngst wurde Eva Menasse mit dem Friedrich-Hölderlin-Preis 2017 ausgezeichnet.