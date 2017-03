Geboren 1970 in Frankfurt am Main, formte sie als Philosophie-Dozentin in Anlehnung an Theodor W. Adorno ihr Pseudonym, unter dem Thea Dorn als Schriftstellerin bekannt wurde. Mit vielen Büchern, Theaterstücken und TV-Drehbüchern unterstreicht sie seit zwanzig Jahren, wie unterhaltsam intellektuelle Tiefe sein kann. Ihr Essayband „Die deutsche Seele“ von 2011 ist ein Langzeit-Bestseller, im vergangenen Jahr feierte die Kritik den Roman „Die Unglückseligen“, in dem eine deutsche Mikrobiologin die Unsterblichkeit erforscht und die alte Faust-Legende rasant neu erzählt wird.