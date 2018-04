Musik und Gesellschaft 1968 - 2018: Rebellion und Abstraktion

Als die Jugendrevolte im Frühjahr 1968 an allem Etablierten zu rütteln begann, wurde das begleitet von einer ganz neuen Musik. Rockbands wie Can und Amon Düül verknüpften den Geist des Aufruhrs mit experimentellen Klängen. Auch die Ernste Musik in Westdeutschland reagierte auf den gesellschaftlichen Umbruch.

Von Egbert Hiller

