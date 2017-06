Musikerziehung in Italien Hoffnung aus der Lagune?

"Un disastro": so nennt der Rektor des Konservatoriums in Venedig die gegenwärtige Situation der Musikausbildung für Kinder und Jugendliche an den Schulen in Italien. Regelmäßiger Musikunterricht ist im Curriculum nicht vorgesehen. Probleme gibt es auch an den Musikhochschulen.

Von Hildburg Heider