Beispielsweise hatte das britische Vokalensemble VOCES8 sein Konzert in der St. Annenkirche in Annaberg-Buchholz mit "Pilgernde Musik" überschrieben. Matthias Süß und Pavel Černý dagegen ließen die Klänge der beiden Silbermann-Orgeln im Freiburger Dom zwischen den altehrwürdigen Gewölben hin und her wandern.

Pilgernde Musik - Pilgermusik

Werke für Chor a cappella von Maurice Duruflé, Benjamin Britten, Thomas Tallis, Orlando Gibbons, Gabriel Fauré, William Byrd u. a.

VOCES8

Aufnahme vom 12. September 2016 in der St. Annenkirche, Annaberg-Buchholz

Silbermanns Freiburger Domorgeln

Werke von Johann Sebastian Bach, Johann Caspar Kerll, Johann Kuhnau, Josef Ferdinand Norbert Seger u. a.

Matthias Süß und Pavel Černý, Orgel

Aufnahme vom 15. September 2016 im Dom St. Marien, Freiberg