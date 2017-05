Zu den Musikern, die Morena Piro und ihr Team unterstützten, gehört der Iraner Kioomars Musayyebi. Er sei ein virtuoser Santur-Spieler, sagte Morena Piro, und habe sich in Deutschland an vielen Hochschulen vorgestellt, sei aber überall abgelehnt worden: "Weil es schlicht und ergreifend nicht möglich ist, an einer deutschen Universität das Instrument Santur zu studieren." Kioomars Musayyebi habe inzwischen seinen Master im Studiengang musik.welt abgeschlossen und könne nun Erfolge als Musiker aufweisen. "Kioomars Musayyebi ist ein positives Beispiel dafür, was alles passieren kann, wenn man den Menschen, die hier herkommen, nur eine Chance gibt."