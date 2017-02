Denn es geht nicht nur um das Publikum von morgen, sondern auch um die Zuhörer von heute, für die Beethoven nicht mehr selbstverständlich zum Bildungskanon gehört. Neben die gute alte Konzerteinführung treten immer mehr kreative Formate: der Workshop für Senioren, die in die Rollen von Opernhelden schlüpfen, das "Mittendrin"-Konzert, bei dem sich die Zuhörer unter die Orchestermusiker mischen, die Einstimmung in Bar-Atmosphäre. Doch besonders bei Musikvermittlungskonzepten für Erwachsene stellt sich die Frage nach der Zielsetzung - damit sich die Bemühungen nicht, wie es der Musikwissenschaftler Hans-Christian Schmidt-Banse formuliert, in einem "Vermittlungshokuspokus mit grimmigem Belustigungsfuror" erschöpfen.