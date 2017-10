SPD-Chef Schulz hat sich offen für die Idee muslimischer Feiertage in bestimmten Regionen Deutschlands gezeigt.

Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, man müsse über den Vorschlag von Bundesinnenminister de Maizière nachdenken. Der Minister sei ja sonst in dieser Hinsicht nicht der Fantasievollste.



De Maizière hatte muslimische Feiertage für Gegenden angeregt, in denen viele Muslime leben. Er argumentierte, dass Allerheiligen auch nur dort Feiertag sei, wo viele Katholiken lebten. In den Reihen der Union stieß er mit dem Ansinnen aber umgehend auf scharfen Widerspruch, insbesondere bei der CSU.



Inzwischen wies eine Sprecherin von de Maizière gegenüber der Nachrichtenagentur AFP darauf hin, dass der Bundesinnenminister keinen Einfluss darauf habe, ob es religiöse und damit auch islamische Feiertage geben solle. Laut Grundgesetz entschieden die Länder über diese Fragen.