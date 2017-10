Das Zentralkomitee der deutschen Katholiken hält die Einführung eines muslimischen Feiertags für unproblematisch.

ZdK-Präsident Sternberg sagte der "Passauer Neuen Presse", in einer multireligiösen Gesellschaft könne in Gegenden mit hohem Anteil an frommen Muslimen ein islamischer Feiertag hinzukommen, ohne dass die christliche Tradition in Deutschland verraten würde. Sternberg unterstützte damit Überlegungen von Bundesinnenminister de Maizière. Der CDU-Politiker hatte sich bereit erklärt, über die Einführung eines muslimischen Feiertags zu reden. Aus der Union war er dafür kritisiert worden.