In der türkischen Hauptstadt Ankara sowie in Istanbul sind 75 Personen festgenommen worden, denen vorgeworfen wird, der Terrormiliz IS anzugehören.

Unter ihnen sollen zahlreiche Ausländer sein. Die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu berichtet, einige der Verdächtigen hätten geplant, während der Neujahrsfeiern Anschläge zu verüben. Bereits gestern waren bei landesweiten Razzien 120 Personen mit vermuteten Verbindungen zum IS festgenommen worden.



Die Extremisten hatten unter anderem einen Anschlag für sich reklamiert, bei dem ein Attentäter vor einem Jahr in Istanbul in einem Nachtklub 39 Menschen erschossen hatte.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2017 im Programm Deutschlandfunk gesendet.