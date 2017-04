Die US-Regierung hat den syrischen Präsidenten Assad für den mutmaßlichen Giftgasangriff in der nordwestlichen Provinz Idlib verantwortlich gemacht.

Es handele sich um eine verwerfliche Tat, erklärte der Sprecher des Weißen Hauses, Spicer. Im Interesse des syrischen Volkes sei es das Beste, wenn Assad nicht weiter regiere. Zuvor hatte die EU-Außenbeauftragte Mogherini Damaskus ebenfalls zum Hauptverantwortlichen für den Angriff erklärt. Am Rande einer Syrien-Konferenz in Brüssel sprach sie von einem entsetzlichen Vorfall.

Frankreichs Präsident Hollande gab Russland und dem Iran eine Mitschuld. Auf die Komplizenschaft dieser Verbündeten könne Staatschef Assad zählen, um ungestraft zu agieren, sagte Hollande.



Die syrische Armee bestritt, für die Tat verantwortlich zu sein. Man habe weder heute noch in der Vergangenheit Giftgas eingesetzt, hieß es in einer Erklärung. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen will sich morgen in einer Dringlichkeitssitzung mit dem Vorfall befassen. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bei London hatte heute früh über Luftangriffe berichtet, bei denen Giftgas eingesetzt wurde. Dabei kamen den Angaben zufolge etwa 60 Menschen ums Leben, rund 300 wurden verletzt. Die Angaben sind von unabhängiger Seite kaum zu überprüfen.