Mutmaßlicher Kontaktmann Bekannter Amris laut Bericht als Gefährder eingestuft

Die Polizei ermittelt weiter im Umfeld des Terror-Hauptverdächtigen Anis Amri. (pa/dpa/Dedert)

Der am Dienstag festgenommene Bekannte des mutmaßlichen Berlin-Attentäters ist Medieninformationen zufolge nach dem Anschlag als islamistischer Gefährder eingestuft worden.

Der Tunesier, der am Vorabend des Terroranschlags vom 19.Dezember mit Anis Amri in einem Berliner Restaurant zu Abend gegessen hatte, werde der radikal-salafistischen Szene zugeordnet, berichten "Süddeutsche Zeitung", WDR und NDR. Der 26-Jährige sei den Behörden früh aufgefallen und von Fahndern observiert worden. Gestern war Haftbefehl gegen den Mann ergangen - allerdings nicht wegen Terrorvorwürfen, sondern des Verdachts auf Betrug beim Bezug von Sozialleistungen.



Die Berliner Staatsanwaltschaft bestätigte dem RBB-Fernsehen, dass er im November 2015 schon einmal festgenommen wurde. Der Tunesier habe damals gemeinsam mit zwei weiteren Männern im Verdacht gestanden, Sprengstoff für einen Anschlag in Düsseldorf besorgt zu haben. Beweise dafür habe man jedoch nicht gefunden.