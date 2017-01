Es entsteht ein widersprüchliches Bild, in dem sich abzeichnet, wie zerrüttet die Atmosphäre im Elternhaus ist, wie belastet Levins Verhältnis zu seinen Altersgenossen und Bezugspersonen war, wie schwer er greifbar war für alle Nahestehenden. Verschiedene Verdachtsmomente kristallisieren und verlieren sich wieder im Laufe der Verhöre. Aber einen wirklichen Hinweis auf seinen Aufenthalt gibt all das nicht. Lebt Levin überhaupt noch? Die Aussagen zeichnen ein politisches und soziales Alltagsbild, in dessen Facetten sich die aktuelle Vorurteilsstruktur spiegelt.

Regie: Tim Staffel

Mit Bibiana Beglau, Trystan Pütter, Dirk Borchardt, Elisa Schlott, Gregor Löbel, Hüseyin Ekici, Robert Alexander Baer, Katharina Schmalenberg, Daniel Fries



Produktion: WDR 2015

Länge: ca. 49'