Myanmars faktische Regierungschefin Aung San Suu Kyi hat erstmals die Unruheprovinz Rakhine besucht.

Nach Angaben eines Sprechers flog sie von der Regionalhauptstadt Sittwe aus mit dem Hubschrauber in ein Gebiet an der Grenze zu Bangladesch. Dort hatten in den vergangenen Monaten mehr als 600.000 Angehörige der verfolgten Minderheit der Rohingya auf der Flucht vor der Armee die Grenze überquert. Aung San Suu Kyi wurde demnach von einer Gruppe von Beamten, Militärs und Polizisten begleitet. Die Friedensnobelpreisträgerin steht wegen der Verfolgung der Rohingya in ihrem Land international in der Kritik. Nach Angaben ihrer Regierung wird derzeit ein Plan ausgearbeitet, der die Rückführung der Flüchtlinge nach Rakhine ermöglichen soll. Die immer noch mächtige Armee Myanmars ist gegen eine Rückkehr.