Myanmar Kommission bestreitet staatliche Gewalt gegen Rohingya

Myanmars Präsidentin Aung San Suu Kyi (dpa / picture-alliance / Hein Htet)

In Myanmar hat eine von der Regierung eingesetzte Untersuchungskommission Vorwürfe der staalichen Gewalt gegen die muslimische Minderheit der Rohingya zurückgewiesen.

In einem in der Hauptstadt Naypyidaw veröffentlichten Zwischenbericht heißt es, für die Vorwürfe der Folter, der massenhaften Vergewaltigungen und des Niederbrennens von Häusern der Rohingya durch Polizei oder Armee lägen bislang keine ausreichenden Beweise vor. Von Genozid oder religiöser Verfolgung könne erst recht keine Rede sein.



Menschenrechtsaktivisten kritisieren die Zusammensetzung der Kommission, die vom Vize-Präsidenten des Landes geleitet wird, einem ehemaligen General der früheren Militärjunta Myanmars. Das Gremium war von Regierungschefin Aung San Suu Kyi eingesetzt worden. Der Trägerin des Friedensnobelpreises hatten kürzlich mehr als ein Dutzend anderer Nobelpreisträger in einem Offenen Brief vorgeworfen, dem brutalen Vorgehen der Armee gegen die muslimische Minderheit tatenlos zuzusehen.