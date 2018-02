In Myanmar sind mehrere Anschläge auf Behördengebäude im Bundesstaat Rakhine verübt worden.

Nach offiziellen Angaben detonierten in der Hautstadt Sittwe mindestens drei Sprengsätze. Ein Polizist wurde verletzt. Wer hinter den Anschlägen steht, ist unklar. Erst vor zwei Tagen war vor einer Bank in der Stadt Lashio eine Bombe in einem Auto explodiert. Zwei Menschen kamen ums Leben. In Rakhine geht das Militär seit Monaten gewaltsam gegen die muslimische Minderheit der Rohingya vor. 700.000 Menschen sind aus Angst vor Verfolgung ins benachbarte Bangladesch geflohen.

