In Myanmar hat das Militär eingeräumt, an der Ermordung von zehn Rohingya beteiligt gewesen zu sein.

Soldaten und auch Bewohner eines Dorfes hätten die Angehörigen der muslimischen Minderheit aus Vergeltung getötet, teilte die Armee mit. Die Rohingya werden in der Erklärung als - Zitat - "bengalische Terroristen" bezeichnet. Es ist das erste Mal, dass das Militär in Myanmar unrechtmäßige Tötungen in Zusammenhang mit dem Vorgehen gegen die Minderheit einräumt. Die Armee geht seit Mitte 2017 gegen Rohingya vor. Die Vereinten Nationen sprechen von einer ethnischen Säuberung. Mehr als 640.000 Rohingya waren ins benachbarte Bangladesch geflohen.

