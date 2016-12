Myanmar Nobelpreisträger fordern Einschreiten des UNO-Sicherheitsrats

Schon im Mai waren im Genzgebiet zwischen Thailand und Malaysia Gräber von Flüchtlingen entdeckt worden. (afp)

Mehr als 20 Nobelpreisträger und Aktivisten haben den UNO-Sicherheitsrat aufgefordert, sich mit der Verfolgung der muslimischen Minderheit der Rohingya in Myanmar zu befassen.

In dem südostasiatischen Land kommt es zu ethnischen Säuberungen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit, heißt es in einem Brief an die UNO. Die Rohingya würden nicht als Bürger Myanmars anerkannt. - Rund 27.000 Menschen sind bereits aus Myanmar, dem früheren Birma, ins Nachbarland Bangladesch geflohen.



