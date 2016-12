Myanmar Nobelpreisträger warnen Suu Kyi wegen "ethnischer Säuberung" gegen Rohingya

Aung San Suu Kyi (dpa / picture-alliance / Hein Htet)

Die Regierung von Myanmar unter der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi gerät wegen der Gewalt gegen die Rohingya immer mehr in die Kritik.

Mehr als ein Dutzend Nobelpreisträger werfen Suu Kyi vor, dem Vorgehen der Armee gegen die islamische Minderheit tatenlos zuzusehen. In einem Offenen Brief an den Uno-Sicherheitsrat heißt es, die Regierungschefin wisse darum, dass sich in Myanmar eine menschliche Tragödie zu einer ethnischen Säuberung und einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit entwickele. Zu den Unterzeichnern des Schreibens zählen der südafrikanische Erzbischof Desmond Tutu und die pakistanische Kinder- und Frauenrechtsaktivistin Malala Yousafzai.