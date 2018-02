Die beiden in Myanmar inhaftierten Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters kommen vorerst nicht auf freien Fuß.

Ein Gericht lehnte ihre Freilassung gegen Kaution jetzt mit der Begründung ab, dass dies bei den Tatvorwürfen nicht möglich sei. Die Reporter, die in Myanmar an einem Bericht über das Vorgehen der Armee gegen die muslimische Minderheit der Rohingya gearbeitet hatten, waren am 12. Dezember festgenommen worden. Ihnen wird illegale Informationsbeschaffung mit dem Ziel der Weitergabe an ausländische Medien zur Last gelegt.

