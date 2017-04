Myanmars Staatsrätin Suu Kyi hat Vorwürfe gegen ihre Regierung wegen der Verfolgung der muslimischen Minderheit in ihrem Land zurückgewiesen.

In einem Interview mit dem britischen Sender BBC wehrte sich Suu Kyi gegen die internationale Kritik, für sogenannte ethnische Säuberungen in der Provinz Rakhine mitverantwortlich zu sein. Ethnische Säuberungen seien ein zu hartes Wort, um zu beschreiben, was in der Provinz passiere, sagte Suu Kyi. Bisher hatte sie zu den Vorwürfen geschwiegen.



Die Staatsrätin steht seit Monaten massiv in der Kritik. Menschenrechtler im In- und Ausland werfen ihr vor, Verbrechen wie Mord, Massenvergewaltigungen und Folter gegen die Minderheit der Rohingya zuzulassen. Der UNO-Menschenrechtsrat hatte vor Kurzem beschlossen, zur Klärung der Vorwürfe eine Untersuchungskommission in die Region zu entsenden.



Die etwa eine Million Rohingya werden in Myanmar seit Jahrzehnten unterdrückt. In den vergangenen Monaten hat das Militär den Angaben zufolge sein Vorgehen nochmals verschärft. Mehr als 70.000 Rohingya sind mittlerweile ins Nachbarland Bangladesch geflohen. Unbestätigten Berichten zufolge gab es mehr als 1.000 Tote. Die Friedensnobelpreisträgerin Suu Kyi ist als Staatsrätin seit einem Jahr praktisch Regierungschefin Myanmars.