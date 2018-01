Myanmar hat Verhandlungen mit Bangladesch über eine Rückkehr der dorthin geflohenen Rohingya begonnen.

Regierungsvertreter der beiden Nachbarstaaten kamen in der myanmarischen Hauptstadt Naypyidaw zusammen. Myanmar hatte unter internationalem Druck zugestimmt, dass die rund 655.000 Angehörigen der muslimischen Minderheit aus Bangladesch zurückkehren dürfen. Sie waren nach Militäraktionen der myanmarischen Armee im Bundesstaat Rakhine geflohen, bei der tausende Rohingya getötet und ihre Dörfer niedergebrannt wurden. Nach Angaben von Hilfsorganisationen wollen viele der Geflüchteten nicht zurückkehren, da sie neue Gewalt durch das Militär und die buddhistische Bevölkerungsmehrheit befürchten.



Die Europäische Union beschloss heute ein Hilfsprogramm in Höhe von fünf Millionen Euro für die Rohingya in Bangladesch.

Diese Nachricht wurde am 15.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.