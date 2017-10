Die Vereinten Nationen haben zu schneller Hilfe für Hunderttausende aus Myanmar geflohene Rohingya-Kinder aufgerufen.

Die Lage der mehr als 320.000 nach Bangladesch geflüchteten Kinder verschlimmere sich täglich, erklärte des Kinderhilfswerk Unicef. Es drohten Seuchen und lebensgefährliche Mangelernährung. Viele Kinder seien traumatisiert und brauchten psychologische Hilfe. In den Flüchtlingslagern in Bangladesch fehle es an Nahrung, sauberem Trinkwasser und Impfschutz vor Krankheiten.



Am Montag findet in Genf eine Geberkonferenz für die in Myanmar verfolgte Minderheit statt.