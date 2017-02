Myanmar UNO beklagt systematische Verfolgung der Rohingya

Viele Rohingya aus Myanmar suchen Schutz im Nachbarland Bangladesch (AFP)

Die Vereinten Nationen werfen dem Militär in Myanmar eine systematische Verfolgung der Volksgruppe der Rohingya vor.

Hunderte Angehörige dieser muslimischen Minderheit seien bereits getötet worden, heißt es in einem in Genf vorgelegten Bericht des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte. Seit dem vergangenen Oktober seien im Zuge der Verfolgung 66.000 Menschen nach Bangladesch geflohen. Zudem gebe es im ehemaligen Birma 22.000 Binnenflüchtlinge. Die UNO-Behörde spricht von einer organisierten Terror-Politik der Armee. Das Militär in Myanmar macht Rohingya-Kämpfer für Angriffe auf Grenzposten verantwortlich und hatte deswegen im Bundesstaat Rakhine eine Offensive gegen sie gestartet.