Ein Bericht des UNO-Hochkommissariats für Menschenrechte kommt zu dem Schluss, dass die Sicherheitskräfte in Myanmar die Rohingya systematisch vertreiben.

Die Strategie sei offenbar, die Angehörigen der muslimischen Minderheit so zu ängstigen und zu traumatisieren, dass eine Rückkehr in ihre Heimat unmöglich werde. Das Vorgehen erscheine als zynischer Plan, heißt es in dem Bericht. Aus Befragungen von Flüchtlingen gehe zudem hervor, dass die Aktionen der Armee schon begonnen hatten, bevor aufständische Rohingya Ende August Polizeistationen überfielen. Die Regierung von Myanmar nennt das Vorgehen der Armee im Bundesstaat Rakhine eine Anti-Terror-Operation und verweist zur Begründung auf eben diese Überfälle. - Laut den Vereinten Nationen sind mehr als 500.000 Rohingya ins Nachbarland Bangladesch geflohen.