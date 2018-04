Im Norden von Myanmar sind erneut tausende Menschen auf der Flucht vor Gewalt.

Der Leiter des UNO-Nothilfebüros sagte der Nachrichtenagentur afp, in den vergangenen drei Wochen seien mehr als 4.000 Menschen aus ihren Dörfern im nördlichen Bundesstaat Kachin geflohen. Grund sind neue Kämpfe zwischen der Armee und Rebellen. - Seit Jahresbeginn waren bereits rund 15.000 Menschen in der Region geflohen, bis zu 90.000 leben in Lagern für Binnenflüchtlinge in den Regionen Kachin und Shan. Eine Waffenruhe zwischen der Regierung Myanmars und der Rebellenorganisation Kachin Independence Army war 2011 gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.