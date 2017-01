Mélanie Laurent, Agnes Jaoui, Luc Dardenne, Julie Gayet, Audrey Tautou – die großen Stars des französischen Kinos sind sämtlich vertreten bei diesem Filmfest, das in ausgewählten Kinos zu erleben ist, mehrere Fluggesellschaften zeigen die Filme das ganze Jahr hindurch – vor allem aber ist es als Online-Ereignis gedacht.

Mit 30 Partnerplattformen arbeitet "My French Film Festival" zusammen, darunter iTunes in 90 Ländern - und auch auf Facebook sind die Filme zu sehen. Wenn es auf der Website heißt, das Festival solle vor allem, "der jungen Generation französischer Filmemacher ermöglichen, ihre Liebe zum französischen Kino mit Internetnutzern aus aller Welt zu teilen", dann ist das mit der Liebe natürlich nur die halbe Wahrheit.

Denn veranstaltet wird das Festival von UniFrance, einer staatlichen Einrichtung, die sich seit 1949 um die Vermarktung französischer Filme im Ausland kümmert - und genau darum geht es, räumt Isabelle Giordano, die Generaldirektorin von UniFrance, im Gespräch mit dem Sender France Inter unumwunden ein.

"Das Interessante an diesem Festival ist, dass wir wirklich ganz viele rote Teppiche ausrollen können. Wir zeigen unsere Filme in zehn verschiedenen Sprachen. Sie laufen in Polen und in Russland, in Tokio und Buenos Aires: Überall können die Menschen französische Filme sehen! Und das ist ja so: Künstler wie Francois Truffaut sind in der Welt bekannt, sind Referenzgrößen – aber nehmen Sie eine Schauspielerin wie Marina Fois. Marina Fois ist in den Straßen von Buenos Aires oder Moskau ganz sicher nicht bekannt und genau das soll sich ändern. Es geht darum, die junge Generation der Filmemacher bekannt zu machen!"

Netflix und Amazon die Stirn bieten

Und es geht auch darum, den großen Online-Anbietern Netflix oder Amazon nicht kampflos den Markt zu überlassen. Isabelle Giordano:

"Es ist wirklich ein Krieg – und es ist unsere Aufgabe, uns in diesen Plattformen sozusagen französische Ecken einzurichten, also alles zu tun, damit das französische Kino auch auf diesen Plattformen präsent ist oder besser: Damit es da überhaupt noch existiert! Das ist schwierig, aber unerlässlich.

So viele Kinos schließen, selbst in Rom oder New York müssen Sie manchmal Kilometer laufen, um ein Kino zu finden – wir in Frankreich leben da noch in einer Ausnahmesituation. Es gibt viele Kinos und die Leute gehen auch hin. Und ich sehe da auch keine Konkurrenz – ein Film im Kino wird immer ein ganz anderes Erlebnis bleiben als ein Film auf dem kleinen Bildschirm."

Inhaltlich entwirft das Filmfest ein umfangreiches Panorama von Fragen des privaten Mit- und Ohneeinanders, die in den unterschiedlichsten Facetten behandelt werden - die großen politischen Themen bilden allenfalls den Hintergrund der Geschichten. Jugendliche Erlebniswelten werden in bewundernswerter französischer Kinoqualität erzählt.

Stellvertretend sei "Juliettes Bande" genannt, der erste Spielfilm des jungen Aurélien Peyre. Beschrieben werden Erwachsenenwelten von Liebe und zerbrechender Freundschaft, von Zusammenleben und Alleinsein, von Rache und Vergeltung, etwa "Irréprochable/Mustergültig" von Sébastien Marnier, mit Marina Fois und Benjamin Biolay, die Geschichte einer Frau, die schier besessen davon ist, jene Frau, die an ihrer Stelle den begehrten Job bekommen hat, zu zerstören.

Großes Spektrum französischer Filmkunst

Ein beeindruckendes Spektrum französischer Filmkunst ist bei diesem Online-Festival zu erleben. Wie alle großen Filmfestivals ist auch "MyFrenchFilmFestival" ein Wettbewerb. Zehn Lang- und zehn Kurzfilme aus Frankreich sowie zwei französischsprachige belgische Filme werden gezeigt, die Kurzfilme sind kostenlos, für die Langfilme gibt es Pauschalangebote. Unter Vorsitz des argentinischen Regisseurs Pablo Trapero küren Regisseure aus der ganzen Welt einen "Preis der Filmemacher", Journalisten internationaler Tageszeitungen vergeben einen Pressepreis, darüber hinaus kann jeder im Netz die Filme bewerten und kommentieren, daraus entsteht am Ende ein "Preis der Öffentlichkeit".